Buttergelb, Salbeigrün, Peach Fuzz: Streifen in Pastellfarben: Der schönste Sommer-Modetrend 2024

Wenn es einen Modetrend gibt, der den Sommer 2024 perfekt einfängt, dann sind es Streifen in sanften Pastelltönen. Diese Kombination aus dem klassischstem aller Muster und zarten Farben bringt frischen Wind in die Garderobe und bietet eine willkommene Abwechslung zu den kräftigen Farben und dramatischen Prints vergangener Jahre. Pastellfarbene Streifen sind nicht nur stilvoll und vielseitig, sondern auch unglaublich schmeichelhaft und einfach zu kombinieren.

Streifen in Pastellfarben sorgen für Sommerfrische

Pastellfarben sind seit jeher ein fester Bestandteil der Sommermode, und in diesem Jahr erleben sie in Kombination mit Streifen ein beeindruckendes Comeback. Ob als dezente Akzente oder als mutiger All-Over-Look - Streifen in Pastellfarben verleihen jedem Outfit eine leichte und luftige Note. Die Farbpalette reicht von sanftem Buttergelb über zarten Flieder bis hin zu kühlem Mintgrün und pudrigem Rosé. Diese Farben strahlen etwas Beruhigendes aus und lassen sich perfekt in die luftige Sommermode integrieren.

Die schönsten Styling-Tipps zur Inspiration

Streifen in Pastellfarben bieten unzählige Möglichkeiten für stilvolle Kombinationen. Hier folgen einige Styling-Beispiele, wie der Look in den Alltag integriert werden kann:

Für einen entspannten Städtetrip

Ein gestreiftes Pastell-T-Shirt kombiniert mit einer weißen High-Waist-Jeans und Sandalen schafft einen entspannten, aber dennoch schicken Look. Ein Strohhut und eine pastellfarbene Umhängetasche runden das Outfit perfekt ab - sorgen für Sonnenschutz und Stauraum beim Bummeln.

Elegant am Abend

Ein fließendes Maxikleid mit pastellfarbenen Streifen ist ideal für sommerliche Abendveranstaltungen. Kombiniert mit zarten Sandaletten und dezentem Schmuck entsteht ein eleganter Look, der Leichtigkeit und Stil vereint.

Pastellfarbener Office-Look

Eine pastellfarbene, gestreifte Bluse unter einem cremefarbenen Blazer, dazu eine beige Stoffhose und Pumps - so gelingt ein leichter und perfekter Bürolook. Diese Kombination ist seriös und dennoch modisch.

Sportlicher Chic

Ein gestreiftes Poloshirt in Pastellfarben zusammen mit einer hellblauen Jeansshorts und Sneakern ergibt einen sportlichen, aber dennoch schicken Freizeitlook. Eine Sonnenbrille und eine leichte Jacke machen das Outfit komplett.

Die angesagtesten Pastellfarben 2024

Im Sommer 2024 sind besonders die Farben Buttergelb, Salbeigrün, Flieder, Wolkenblau und Peach Fuzz gefragt. Diese Töne harmonieren perfekt miteinander und lassen sich sowohl untereinander als auch mit neutralen Farben wie Weiß, Beige und Grau kombinieren. Sie sorgen für eine frische und moderne Optik, die dennoch zeitlos ist.