Busverkehr Ludwigsburg: Stadtticket bleibt – „Eigentlich können wir uns das nicht mehr leisten“

Die Ludwigsburger Stadträte haben erneut gegen die Abschaffung des Stadttickets gestimmt und so bleibt es trotz Kostendruck erhalten. Zumindest bis Ende des Jahres.
Auch, wenn es im Wirtschaftsausschuss im Voraus kurzfristig anders erschien, ist das Ludwigsburger Stadtticket nicht kleinzukriegen. Oder besser: einzusparen. Der Gemeinderat hat am Mittwochabend zum dritten Mal darüber diskutiert, ob das durch die Stadt subventionierte Busticket eingestellt wird. Bei wenig Entscheidungen waren sich die Stadträte in der Abstimmung auch innerhalb ihrer Fraktionen so uneinig.