Busverkehr Leonberg und Umgebung: Neues Buslinien-Bündel – Kappus bekommt den Zuschlag

Die Stadt Leonberg hat die Bus-Geschäfte im öffentlichen Nahverkehr wieder an den Landkreis Böblingen abgegeben. Der hat die Angebote, die ab dem 1. Januar 2026 gelten, ausgeweitet.
Leonberg und die umliegenden Kommunen profitieren ab dem 1. Januar 2026 von einem erweiterten Busangebot. Betroffen sind neben Leonberg unter anderem Rutesheim, Böblingen, Ditzingen, Hemmingen, Renningen, Sindelfingen sowie Verbindungen in Richtung Stuttgart. Grundlage für die Neustrukturierung ist eine EU-Verordnung, die eine europaweite Ausschreibung öffentlich geförderter Buslinien vorschreibt.