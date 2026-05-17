Busverkehr in Göppingen: Dichtere Takte und neue Linienführungen

Zum 1. Juni soll der Busverkehr in Göppingen verbessert werden: Mit dichteren Takten, neuen Linienführungen und Ausweitungen – vor allem auch die Stadtteile.
Kurz nach 12 Uhr rangieren am Freitag zwei Elektrobusse auf dem Göppinger Bahnhofsvorplatz: ein größerer im orangefarbenen VVS-Design und ein kleinerer. Beide Fahrzeuge stammen vom Busunternehmen Frank & Stöckle aus Hattenhofen. Der Anlass für die Fahrzeugschau: Das Linienbündel Göppingen 01, in dem eine bestimmte Zahl von Buslinien zusammengefasst ist, war im Rahmen des neuen Nahverkehrsplans europaweit neu ausgeschrieben worden. Gewonnen hat Frank & Stöckle, das Verkehrsunternehmen bleibt damit der Betreiber des Busverkehrs im Stadtgebiet Göppingen.