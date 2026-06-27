Busverkehr im Kreis Göppingen: Stellungnahme nach Eltern-Protesten

Immer wieder Ärger gibt es mit den Bussen im öffentlichen Nahverkehr, obwohl der Kreis viel Geld in die Hand genommen hat, um eine verlässliche und auf den Zugverkehr abgestimmte Taktung zu gewährleisten. Nach dem jüngsten Fahrplanwechsel am 1. Juni häufen sich wieder die Beschwerden von Pendlern und Eltern schulpflichtiger Kinder. Die FDP-Fraktion im Kreistag hatte beantragt, die Probleme abzustellen und darüber zu berichten, was dann in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses (UVA) geschah.

„Es kann nicht sein, dass nachmittags und abends teure Busse leer durch die Gegend fahren, während die Schulkinder morgens wegen Überfüllung an der Windschutzscheibe des Busses kleben und nach der Schule kein Bus mehr fährt, der sie nach Hause heimbringt.“ Oliver Strommer, FDP-Fraktionschef im Kreistag ​

FDP-Fraktionsvorsitzender Oliver Strommer erinnerte daran, „dass wahrscheinlich 50 Prozent der Nutzer“ Schüler seien, „unsere Haupteinnahmequelle“. Schon im schriftlichen Antrag hatte er geschrieben: „Der ÖPNV muss bedarfsgerecht und verlässlich sein. Es kann nicht sein, dass nachmittags und abends teure Busse leer durch die Gegend fahren, während die Schulkinder morgens wegen Überfüllung an der Windschutzscheibe des Busses kleben und nach der Schule kein Bus mehr fährt, der sie nach Hause heimbringt.“​ „Die Kritik liegt auf dem Tisch“, stellte Jörg-Michael Wienecke, der Leiter des Amts für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur, fest. Er erläuterte, dass die zum 1. Juni erstmals ausgeschriebenen Linienbündel GP 01 (Stadtverkehr Göppingen) und GP 04 (Voralb) betroffen seien. Das alles sei aber bereits ein Jahr zuvor kommuniziert worden und vom Kreistag so beschlossen. So wurden die Linienbündel unter der Maßgabe vergeben, beim Niveau den Status quo beizubehalten – allerdings mit einer „effizienten Ausgestaltung des Schülerverkehrs gemäß der Schülerbeförderungssatzung“.

Wartezeiten von bis zu 45 Minuten

Diese sehe die nun kritisierten Wartezeiten von bis zu 45 Minuten vor und ebenso eine Entfernung von bis zu 1,5 Kilometern bis zur nächsten Haltestelle. Auch diese Entfernung wird jetzt von Eltern in Jebenhausen kritisiert, weil ihre Kinder diese Strecke zu bestimmten Zeiten nach Schulschluss auf den Berg bei der Kleingartenanlage laufen müssten, wenn sie nicht lange auf den nächsten Bus warten wollten. Doch für den Verkehrsplaner ist klar: „Die Einsparziele im Haushalt 2026 und folgende sind anders nicht einzuhalten.“ Wienecke räumte jedoch ein, dass in der Kommunikation „tatsächlich etwas schiefgelaufen“ sei, das nächste Mal würden alle Schulen direkt über Veränderungen informiert.​

Bei den Bussen ins Voralbgebiet seien die Takte angepasst und auf die neue Expressbuslinie X92 nach Kirchheim abgestimmt worden. Im Prinzip orientierten sich die Zeiten am 30-Minuten-Grundtakt des MEX16 auf der Filstalbahn. ​

Wenig Chancen auf größere Busse

Doch das Problem sei: „Der Fahrplanzustand mit Stuttgart 21 lässt sich nicht mehr halten.“ Landrat Markus Möller hatte bereits zuvor in der Sitzung gesagt: „Die Busfahrpläne sind auch deshalb so anfällig, weil wir sie seit Jahren auf ein Schienensystem ausrichten, das nicht kommt.“​ Mit Blick auf Jebenhausen erinnerte Wienecke daran, dass dort jetzt an der Hauptachse alle Viertelstunde ein Bus fahre – damit sei der Ort „so exquisit versorgt wie kein anderer Stadtteil“. Er räumte ein, dass die Citybus-Linie 906 jetzt „nicht mehr genau in den Takt“ passe. ​

Zeitnah soll die Linie jetzt zumindest ein Stück weit den Berg in Richtung Kleingartenanlage hochfahren. „Das ist das, was wir kurzfristig machen können“, sagte Wienecke. Dem Einsatz einer größeren Zahl an Bussen räumte der Amtsleiter wenig Chancen ein: „Da zögere ich, weil alles, was ich dazubestelle, auch wieder neue Kosten auslöst.“​ Wienecke versprach auch, den Takt nach Uhingen zu überprüfen: „Das können wir vielleicht in ein, zwei Wochen umsetzen, es muss mit dem Busunternehmer besprochen werden.“​