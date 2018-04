Busunglück in Kanada 14 Tote bei Junior-Eishockey-Team

Von red/AP 07. April 2018 - 11:24 Uhr

Das Eishockey-Team war auf dem Weg zu einm Spiel. Foto: red

Bis zu 14 Menschen sind bei einem Busunglück in Kanada ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich um Spieler eines Junior-Eishockey-Teams.

Nipawin - Bei einer Kollision zwischen einem Bus und einem Lkw sind im Westen Kanadas mehrere Menschen ums Leben gekommen. An Bord des Busses war ein Eishockey-Jugendteam, wie die Polizei in der Nacht zum Samstag mitteilte. Das Team der Humboldt Broncos war demnach auf dem Weg zu einem Spiel der Saskatchewan Junior Hockey League in der Stadt Nipawin, als es von dem Sattelschlepper gerammt wurde.

Die kanadische Polizei machte zunächst keine genaueren Angaben zur Zahl der Todesopfer. Örtliche Medien berichteten aber von bis zu 14 Toten. „Unsere ganze Gemeinde steht unter Schock“, sagte Kevin Garinger, der Präsident des Hockey-Vereins.