Busunfall in Sindelfingen: Im Unfallbus mitgefahren? Polizei sucht einen Passagier

Die Polizei geht davon aus, dass ein Fahrgast im Bus saß, der die Unfallstelle vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen hat. Sie bittet die Person, sich bei der Polizei zu melden.
Nachdem ein Bus der Linie 701 am Mittwochmorgen in Sindelfingen in mehrere Fahrzeuge gekracht ist, sucht die Polizei einen Fahrgast. Sie geht aufgrund von Zeugenaussagen davon aus, dass eine Person im Bus saß, die noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte die Unfallstelle verließ. Die Polizei bittet diese Person, sich unter der Telefonnummer 0711 / 6869 0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.