Busunfall in Sindelfingen: Im Unfallbus mitgefahren? Polizei sucht einen Passagier

Die Polizei geht davon aus, dass ein Fahrgast im Bus saß, der die Unfallstelle vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen hat. Sie bittet die Person, sich bei der Polizei zu melden.

Nachdem ein Bus der Linie 701 am Mittwochmorgen in Sindelfingen in mehrere Fahrzeuge gekracht ist, sucht die Polizei einen Fahrgast. Sie geht aufgrund von Zeugenaussagen davon aus, dass eine Person im Bus saß, die noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte die Unfallstelle verließ. Die Polizei bittet diese Person, sich unter der Telefonnummer 0711 / 6869 0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache hatte der 57 Jahre alte Fahrer am Mittwoch gegen 6 Uhr in der Neckarstraße/Ecke Hanns-Martin-Schleyer-Straße die Kontrolle über den Bus verloren. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit mehreren Autos, Motorrollern, Verkehrsschildern und einer Ampel.

Schlussendlich krachte er gegen ein Unterführungshaus und eine Betonwand. Dort verkeilte sich der Bus und kam kurz vor den S-Bahngleisen zum Stehen. Direkt hinter der Betonwand führt die Bahnlinie vorbei.

Bei dem Unfall wurde der 57-Jährige leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Eine Passagierin erlitt einen Schock und wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst betreut. Weitere Verletzte gab es nicht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 300 000 Euro.