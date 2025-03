Busunfall Kirchheim: Sekundenschlaf: Busfahrer rammt Haus - Bewohner sei Kaffeetasse aus der Hand gefallen

17 An der Unfallstelle entstand ein Trümmerfeld. Foto: Andreas Rosar

Bei einem Linienbusunfall in Kirchheim unter Teck wurden am Freitagmorgen fünf Personen leicht verletzt. Der Busfahrer hatte eine rote Ampel überfahren, dann krachte der Bus gegen zwei Hauswände. Die Polizei macht nun Angaben zur Unfallursache.











Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) sind am Freitag gegen 8.40 Uhr nach Polizeiangaben fünf Personen leicht verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge überfuhr der 60-jährige Busfahrer offenbar infolge eines Sekundenschlafs eine rote Ampel in der Alleenstraße Richtung Plochinger Straße.