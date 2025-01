Das Jahr ist noch keinen Monat alt, aber Pendler und Schüler müssen sich erneut Gedanken darüber machen, wie sie zur Arbeit oder in die Schule kommen. Denn die Busfahrerinnen und Busfahrer im privaten Omnibusgewerbe streiken wieder in Teilen Baden-Württembergs.

Aufgerufen zu den zweitägigen Warnstreiks hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. In der zweiten Januarwoche hatte ein Streik, an dem rund 2000 Busfahrer teilgenommen hatten, zu Einschränkungen geführt.

Lesen Sie auch

Wo wird an diesem Dienstag und Mittwoch gestreikt? Und welche Linien beziehungsweise Verbindungen sind betroffen? Eine Übersicht:

Bus-Streik in Stuttgart

In der Landeshauptstadt wird das Gros der Linien von der SSB bedient, deren Beschäftigte nicht zum Streik aufgerufen sind. Verschont bleibt Stuttgart deshalb nicht. Betroffen sind laut dem VVS die folgenden Verbindungen:

53 Mühlhausen – Zazenhausen – Zuffenhausen und einzelne Fahrten bis Feuerbach

54 Freiberg – Mühlhausen – Hofen – Neugereut und einzelne Fahrten bis Sommerrain

58 Schmiden – Obere Ziegelei und einzelne Fahrten bis Sommerrain

73 Degerloch – Plieningen – Scharnhausen – Neuhausen auf den Fildern

90 Giebel – Hausen – Weilimdorf – Korntal

91 Feuerbach – Botnang – Forsthaus und einzelne Fahrten weiter bis Lauchhau und Büsnauer Platz

99 Zuffenhausen – Schlotwiese – Stammheim Korntaler Straße

Bus-Streik im Kreis Ludwigsburg

Wie beim letzten Mal dürfte der Landkreis Ludwigsburg einer der Streik-Schwerpunkte sein. In der Kreisstadt fallen im Grunde alle Linien aus, die die LVL Jäger bedient. Betroffen sind laut VVS Ludwigsburg „mit allen Stadtteilen, Kornwestheim, Remseck, Asperg, Marbach, Waiblingen und Stuttgart-Stammheim. Konkret handel es sich um die folgenden Linien:

Linie 411

Linie 412

Linie 413

Linie 414

Linie 415

Linie 420

Linie 421

Linie 421A

Linie 422

Linie 422A

Linie 423

Linie 424

Linie 425

Linie 425A

Linie 426

Linie 427

Linie 427A

Linie 428

Linie 429

Linie 430

Linie 430A

Linie 431

Linie 433

Linie 433A

Linie 451

Linie X43

Weil auch die Württembergische Bus-Gesellschaft (WBG) betroffen ist, fallen weitere Linien in Ludwigsburg aus:

Linie 508

Linie 531

Linie 531A

Linie 532

Linie 532A

Linie 533

Linie 533A

Linie 534

Linie 534A

Linie 535

Linie 536

Linie 536A

Linie 562

Auch während der Corona-Pandemie wurde im privaten Omnibusgewerbe gestreikt (Archivbild). Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski/Leif Piechowski

In Bietigheim-Bissingen beteiligt sich auch wieder Spillmann:

Linie 541

Linie 542

Linie 544

Linie 551

Linie 554

Linie 556

Linie 558

Linie 559

Linie 561

Linie 563

Linie 564

Rund um Vaihingen/Enz fahren an diesem Dienstag die folgenden Linien nicht:

Linie 578

Linie 579

Linie 620

Linie 620A

Linie 623

Linie 625

Linie 651

Auf Verbindungen, die FMO im Kreis Ludwigsburg bedient, fahren ebenfalls keine Busse. Auch in Remseck gibt es Ausfälle – hier beteiligt sich die Firma Knisel:

Linie 402

Linie 402A

Linie 403

Im Strohgäu könnten Menschen in und um Gerlingen vergebens auf den Bus warten, wenn er von Wöhr Tours gestellt wird (Linie 635), dasselbe gilt für den Stadtverkehr in Ditzingen:

Linie 623

Linie 624

Linie 626

Bus-Streik im Kreis Esslingen

In Plochingen und Umgebung fallen an diesem Dienstag die Verbindungen aus, die die Frima Fischle bedient. Dabei handelt es sich nach Angaben des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) um die folgenden:

Linie 140

Linie 141

Linie 142

Linie 143

Linie 144

Linie 147

Linie 147A

Linie 148

Linie 149

Linie 159

Linie 262 (voraussichtlich einzelne Ausfälle)

Im Raum Nürtingen fahren die Busse der Firma Friedrich Müller Omnibusunternehmen GmbH (FMO) nicht. Das sind:

Linie 166

Linie 169

Linie 181-183

Linie 185

Linie 186

Linie 194

Linie 195

Linie X19

Auf den Fildern und drumherum sind ebenfalls FMO-Busse im Einsatz. Am Dienstag bleiben die folgenden Linine im Depot:

Linie 806

Linien 813 - 819

Linie 816A

Linie 818A

Linie N18

Ein Schwerpunkt des Streiks im Rems-Murr-Kreis liegt auf Waiblingen. Dort streiken mit Fischle und dem Omnibus-Verkehr Ruoff (OVR) gleich zwei Unternehmen. Menschen, die mit Bussen auf den folgenden Linien fahren wollen, müssen davon ausgehen, dass das am Dienstag nicht möglich ist:

Linie 205

Linie 207

Linie 208

Linie 209

Linie 216

Linie 218 (alle OVR)

Linie 201

Linie 201A

Linie 202

Linie 204

Linie 206

Linie 222 (alle Fischle)

Auch in Backnang müssen sich Pendlerinnen und Pendler auf massive Einschränkungen einstellen. Betroffen sind dort laut VVS:

Linie 359

Linie 360

Linie 361

Linie 362

Linie 362A

Linie 363

Linie 368

Linie 368A

Linie 369

Linie 370

Linie 375

Linie 380

Linie 380A

Linie 385

Linie 386

Linie 390

Linie 391

Bus-Streik im Landkreis Böblingen

In Böblingen sind die Stadtverkehre in Böblingen und Sindelfingen vom Streik betroffen. Hier streiken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pflieger. Rund um Leonberg gibt es ebenfalls Einschränkungen im ÖPNV. Nicht fahren werden diese Linien:

Linie 634

Linie 635

Linie 636

Linie 637

In Weil der Stadt entfallen die Linien 663 und 665, zudem alle Verbindungen im Kreis Böblingen, die von FMO bedient werden.

Bus-Streik im Kreis Göppingen

Im Kreis Göppingen können Verbindungen der Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) wegfallen. Welche das genau sind, stand vorab nicht fest. Der OVG, also der Stadtverkehr Göppingen, ist lediglich am Donnerstag, 23. Januar, massiv betroffen. Am 21./22. Januar streikt nur der Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB). Am Donnerstag dann OVG und einige RAB-Linien zusammen.

Welche Städte neben der Region Stuttgart vom Bus-Streik betroffen sind, haben wir hier zusammengefasst.

Entfallen auch Schulbusse durch den Streik?

Ja, darüber hinaus können in allen Städten und Kreisen in der Region auch Schulbusse betroffen sein, wenn die Fahrten von Unternehmen organisiert werden, die sich am Streik beteiligen.

Ja. Die Ersatzverkehr, der für die S-Bahnlinine S2, S3 und S4 derzeit eingerichtet ist, fährt. Gleiches gilt laut VVS auch für die Ersatzbusse der Schönbuchbahn und der Wieslaufbahn.

Hinweis: Die Informationen stammen vom Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) – eine Garantie auf Vollständigkeit gibt es nicht.