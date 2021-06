Proteste mit dem Regenbogen Stuttgarter zeigen Flagge vor dem Spiel gegen Ungarn

Die Farben des Regenbogens leuchten nun auch in Stuttgart. Die Protestwelle gegen Ungarns Anti-LGBTQ-Gesetz wächst. An der Oper, an Kneipen, am Neuen Schloss hängen die bunten Symbole. Nur der Stuttgarter OB schert aus.