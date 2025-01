Bus-Streik heute: Welche Linien sind in Stuttgart und Region betroffen? (22.01., Übersicht)

, aktualisiert am 22.01.2025 - 08:07 Uhr

1 Verdie hat Beschäftigte im privaten Omnibusgewerbe erneut zu Warnstreiks aufgerufen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Hanno Bode/IMAGO/Hanno Bode

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe aufgerufen. Ein Schwerpunkt liegt wieder auf Stuttgart und der Region. Wo fahren heute keine Busse?











Das Jahr ist noch keinen Monat alt, aber Pendler und Schüler müssen sich erneut Gedanken darüber machen, wie sie zur Arbeit oder in die Schule kommen. Denn die Busfahrerinnen und Busfahrer im privaten Omnibusgewerbe streiken wieder in Teilen Baden-Württembergs. Im Vergleich zum Dienstag ändert sich am Mittwoch laut Verdi kaum etwas.