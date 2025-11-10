Bußgelder und Feuer im Garten: Warum das Laubfeuer im Garten teuer werden kann – und verboten ist

Wer im Herbst Laub, Äste oder Heckenschnitt anzündet, riskiert Ärger. Das Verbrennen von Grüngut ist im Rems-Murr-Kreis nur selten erlaubt – und kann richtig teuer werden.
Wenn im Herbst die Blätter fallen, wächst manchem Gartenbesitzer das Laub schnell über den Kopf. Äste, Zweige, Heckenreste und Laubberge türmen sich, der Griff zum Feuerzeug scheint naheliegend. Doch das Anzünden von Grüngut ist im Rems-Murr-Kreis – wie überall in Baden-Württemberg – nur in Ausnahmefällen erlaubt. Wer dagegen verstößt, riskiert nicht nur Ärger mit den Nachbarn, sondern auch empfindliche Bußgelder.