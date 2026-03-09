Bußgelder in Stuttgart: Was kostet es, die Schule zu schwänzen?

1 Am Donnerstag sind wieder mehrere hundert Jugendliche auf die Straße gegangen. Viele von ihnen haben dafür Unterricht geschwänzt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wer unentschuldigt Unterricht verpasst, muss mit Sanktionen rechnen, die weit über einen Zeugniseintrag hinausgehen. Diese Regeln gelten.











Wer an einem Schulstreik teilnimmt und deswegen Unterricht verpasst, muss mit Post vom Ordnungsamt rechnen. Vor dem Hintergrund der Protestaktion gegen die Wiedereinführung des Wehrdienstes am vergangenen Donnerstag hat das Kultusministerium unmissverständlich klargestellt, dass die Schulpflicht gilt: „Eine Beurlaubung zur Teilnahme an Demonstrationen ist nicht vorgesehen, ebenso wenig kann die Teilnahme an einer Demonstration als Entschuldigungsgrund für das Fernbleiben vom Unterricht anerkannt werden“, so der Wortlaut in der schriftlichen Stellungnahme.