Metzingen - Nach Stuttgart, Mannheim und Heidelberg drehen auch die Städte Freiburg und Metzingen an der Bußgeldschraube, um Maskenverweigerern nahezubringen, dass Regeln für alle gelten. In Freiburg ist die Zeit der mündlichen Verwarnungen seit Mitte Juli vorbei. 81 Bußgelder hat die Stadt seitdem verhängt, weil Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Einkaufszentren, Läden, Studios oder Praxen unterwegs gewesen sind. Dabei sei eine Zunahme festzustellen, erklärt ein Sprecher des Rathauses: Allein seit 29. Juli habe man 64 Bußgeldverfahren eingeleitet.