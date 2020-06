Was bedeutet das „V“ hinter der Scheibe?

1 Dieses Schild weist auf eine Trennscheibe beim Busfahrer hin. Dann muss wieder vorne eingestiegen werden. Foto: VVS

1500 Busse sind in der Region Stuttgart im VVS-Verkehr unterwegs. Rund ein Viertel sind zum Gesundheitsschutz bereits mit einer Trennscheibe an der Fahrerkabine ausgestattet. Sie werden jetzt extra gekennzeichnet. Das hat Folgen.

Stuttgart - Ein weißes „V“ auf orangefarbenem Grund – dieses Hinweisschild werden Fahrgäste in Bussen des VVS immer öfter sehen. Damit werden nun die Fahrzeuge gekennzeichnet, in denen eine Trennscheibe im Fahrerbereich eingebaut ist. Dann muss wieder vorne eingestiegen werden, beim Fahrer können aber auch wieder Fahrscheine gekauft werden.

Vordereinstieg zunächst ausgesetzt

Seit Beginn der Corona-Pandemie Mitte März war der ansonsten obligatorische Einstieg durch die vordere Tür im Bus nicht möglich. Er war aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Fahrer und Passagiere gesperrt. Seit Ende Mai werden in die Busse der privaten Busunternehmen, die den Hauptverkehr in den VVS-Kreisen bewältigen, nach und nach Trennscheiben vor die Fahrerkabine eingebaut. Rund ein Viertel der rund 1500, im VVS eingesetzten Busse sind bereits damit ausgestattet. Wegen Lieferengpässen bei den Scheiben und den unterschiedlichen Bustypen dauert es freilich noch einige Monate, bis alle Fahrzeuge damit ausgestattet sind. Bei den SSB, die rund 270 Busse in Stuttgart im Einsatz haben, ist eine Entscheidung über den Einbau von Trennscheiben noch nicht gefallen. „Wir beraten momentan“, sagt ein Sprecher.

V wie Vordereinstieg

Im VVS hat man sich entschieden, die Busse, die bereits mit Trennscheibe fahren, hinter der vorderen Windschutzscheibe mit einem Hinweisschild zu kennzeichnen. Das große „V“ steht dabei für Vordereinstieg, der Schriftzug „Tickets beim Fahrer“ weist auf den Fahrkartenverkauf hin. Damit verbunden ist auch die Pflicht, nur durch die Vordertür einzusteigen. Fahrzeuge ohne Trennscheibe sollen weiter durch die Türen in der Mitte und hinten betreten und verlassen werden.

Die Trennscheiben dienen zwar in erster Linie dem Gesundheitsschutz. Durch den Ticketverkauf beim Fahrer erhoffen sich die finanziell gebeutelten Busunternehmen auch wieder mehr Einnahmen – nicht zuletzt deshalb, weil das Fahren ohne Fahrschein nicht mehr so einfach ist, wenn wieder durch die vordere Tür eingestiegen und dem Fahrer das Ticket gezeigt werden muss. Auch in Bahnen haben die Verkehrsunternehmen ihre Kontrollen, die während der Corona-Hochphase ausgesetzt waren, wieder deutlich erhöht.

Land fördert Einbau

Der Einbau der Trennscheiben wird im Rahmen der Wartung der Fahrzeuge gemacht. Er dauert etwa eine halbe Stunde, die Kosten liegen bei rund 2000 Euro. Das Land hat bereits ein Förderprogramm in Arbeit, das die Busunternehmer unterstützt. Wer sein Ticket noch nicht beim Busfahrer bekommt, kann es bis kurz vor Fahrtantritt auch über die App „VVS mobil“ als Handy-Ticket, am Automaten oder in den Verkaufsstellen erwerben.

Coronavirus – ein Erreger fordert uns heraus Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.