Bussard-Bruchlandung in Stuttgart-Mitte

1 Ein Einsatz fürs Herz: Eine Stuttgarter Polizistin hält den geretteten Vogel in ihren Händen. Foto: Polizei Stuttgart/Screenshot Facebook/@PolizeiStuttgart

Die Stuttgarter Polizei vermeldet am Dienstag einen ganz besonderen Einsatz. Genau vor dem Revier 1 legt ein Greifvogel eine Bruchlandung hin. Die Beamten sind schnell zur Stelle.















Stuttgart - Besondere Rettungsaktion für die Stuttgarter Polizei: Ein Bussard hat am Dienstagmorgen eine Bruchlandung in der Kesselstadt hingelegt – und sich dabei Verletzungen zugezogen. Da der tierische Bruchpilot direkt vor dem Polizeirevier 1 abgestürzt war, musste er auf Hilfe aber zum Glück nicht lange warten, wie die Stuttgarter Einsatzkräfte auf ihrer Facebook-Seite mitteilen.

Ein aufmerksamer Fußgänger hatte den Greifvogel in der Frühe gegen 8.30 Uhr bemerkt. Der Passant meldete den Beamten den Vogel, der verletzt auf dem Boden lag. Daraufhin rückten Polizisten sofort mit einer gepolsterten Kiste aus, „um dem Bruchpiloten unter die ‚Flügel’ zu greifen“.

Vogel wohl am Flügel und Auge verletzt

Auf der Dienststelle wärmte sich das Federvieh dann erst mal auf. Der städtische Tiernotdienst kümmerte sich um den tierischen Patienten. Womöglich habe sich der Bussard bei seinem Absturz am Flügel und am Auge verletzt, vermuteten die Beamten. Die Stuttgarter Polizisten freuen sich über die gelungene Rettungsaktion: „Dem verletzten Tier wünschen wir gute Besserung“, heißt es auf Facebook.

Bei den Nutzern kam der Einsatz tierisch gut an: In kurzer Zeit sammelte der Beitrag in dem sozialen Netzwerk Hunderte von Gefällt-Mir-Angaben. „Oh wie toll, dass Ihr geholfen habt“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin. „Ein wirklich besonderer Einsatz. Gute Besserung dem verletzten Bussard“, spricht eine weitere Userin auf Facebook vielen Stuttgartern aus der Seele.