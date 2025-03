Buslinie 42 in Stuttgart: Was es mit den VfB-Sitzen im Bus auf sich hat

Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Neugereut Bengalo in Schultoilette gezündet – Polizei sucht Zeugen

In der Schultoilette der Jörg-Ratgeb-Schule in Neugereut zünden Unbekannte einen Bengalo. Die Feuerwehr rückt an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.