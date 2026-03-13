Auf Schloss Solitude zeigen Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU) und der grüne Wahlsieger Cem Özdemir: Politische Schärfe darf auch mal eine süße Pause machen. Die Tortenkoalition steht!
Aber bitte mit Sahne! In den aufgeheizten Tagen nach der Landtagswahl ist immer wieder von einer „Schmutzkampagne“ die Rede. CDU und Grüne überziehen sich gegenseitig so heftig mit Vorwürfen, als wollten sie niemals zusammenkommen. Doch am Waldesrand hoch über Stuttgart bahnt sich am Donnerstagabend ein süßes Happy-end an: Himbeertorte statt Gift und Galle.