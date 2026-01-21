Bushido vs Arafat Abou-Chaker: Rapper gewinnt Millionen-Streit gegen Ex-Manager

Die Zeiten, in denen sie Seite an Seite im Rampenlicht standen, sind lange vorbei. Seit Jahren streiten Rapper Bushido und sein Ex-Geschäftspartner. Die Justiz arbeitet die Fälle ab.
Nach jahrelangem Gerichtsstreit ist klar: Bushidos Ex-Manager muss dem Rapper Einnahmen in Millionenhöhe zahlen. Das Kammergericht Berlin hat eine Berufung von Arafat Abou-Chaker gegen ein Urteil des Landgerichts Berlin vom September 2023 zurückgewiesen und damit dessen Entscheidung bestätigt, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.