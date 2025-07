Bushido und Isi Glück dabei: DSDS-Jury bestätigt: Das sagt Dieter Bohlen zu seinen neuen Kollegen

Bushido und Isi Glück werden sich neben Dieter Bohlen in der 22. Staffel von "DSDS" auf die Suche nach einem neuen musikalischen Talent machen. Das bestätigt der Sender RTL am 8. Juli.

Spekuliert wurde bereits über die Besetzung der nächsten "DSDS"-Jury. Jetzt bestätigt der Sender RTL: Neben Urgestein Dieter Bohlen (71) werden in der kommenden 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" Rapper Bushido (46) und Ballermann-Sängerin Isi Glück (34) Platz nehmen. Damit wird die Jury von vier auf drei Mitglieder abgespeckt. Und es soll sich noch mehr ändern.

Isi Glück als "Schiedsrichterin zwischen den Männern

"Wir haben alles umgedreht", kündigt Dieter Bohlen in einer Videobotschaft an. "Wir werden euch total überraschen." Denn: "Das ganze Konzept ist wirklich neu." Er freue sich jedenfalls sehr auf die neue Staffel - und sei auch besonders gespannt auf seine neuen Kollegen, die aus ganz unterschiedlichen Musikrichtungen stammen.

Lesen Sie auch

Von Rap bis Partyschlager ist eine große musikalische Bandbreite in der Jury vertreten - was durchaus für Spannungen sorgen könnte, wie Dieter Bohlen durchblicken lässt. "Bushido und ich werden auf jeden Fall völlig verschiedene Meinungen zu gewissen Musikgenres haben. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Bushido Schlager gut findet. Ich höre mir jetzt auch nicht den ganzen Tag harten Rap an. Ich stehe einfach auf große Balladen, auf tolle Melodien und tolle Stimmen."

Isi Glück sieht Dieter Bohlen als seien Art "Schiedsrichterin", die den schwierigen Part hat, zwischen den Männern zu sitzen. Sie könne vielleicht zwischen ihnen moderieren, überlegt Bohlen. "Ich hoffe, dass wir uns gut verstehen."

Das wünschen sich die neuen Juroren

Bushido und Isi Glück bezeichnen ihre Jury-Posten als eine Ehre. Der Rapper hat sich vorgenommen: "In einer Zeit, in der sich alles schnell verändert, will ich helfen, echte Stimmen zu finden - Menschen mit Geschichten, mit Kämpfen, mit Herz." Isi Glück hofft darauf, einen Superstar zu finden, "der auch nach der Staffel auf Events auftreten und stattfinden wird".

Inga Leschek, CCO RTL Deutschland, schwärmt schon jetzt von der neuen Besetzung: "Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück - drei starke Charaktere, drei Welten, eine Jury. Diese besondere Konstellation aus Poptitan, Rap-Credibility und Schlagerliebe trifft zum ersten Mal aufeinander und verspricht frische Impulse und spannende Geschichten."

Ausstrahlung im Frühjahr 2026

Die Ausstrahlung der 22. Staffel der Castingshow ist im Frühjahr 2026 bei RTL und vorab auf RTL+ geplant. Bewerbungen sind noch möglich. Der Sender ruft zum offenen Casting auf und hat Termine in Köln, Nürnberg, München, Lindau und Mannheim bekannt gegeben, die alle im Juli stattfinden sollen. Interessierte ab 16 Jahren sind willkommen.