Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Wie Sarah Connor dem Paar in der Krise half

Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben bei einer Veranstaltung in Hamburg offen über ihre Ehekrise gesprochen. Eine Person spielte während ihrer Trennung 2025 eine besondere Rolle: Anna-Marias Schwester Sarah Connor.
Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) haben am Dienstag auf der OMR in Hamburg über die schwerste Phase ihrer Ehe gesprochen - und über die Person, die dem Rapper in dieser Zeit unerwartet zur Seite stand. Im Live-Podcast "MayWay" mit Tanja May erzählte Bushido, dass es ausgerechnet Sarah Connor (45), die Schwester seiner Ehefrau, gewesen sei, die ihn während der Trennung Ende 2025 aufgefangen habe. Das berichtet die "Bild"-Zeitung.