Bushido: Rapper verarbeitet Ehekrise im Song „Du liebst mich nicht“

Der Rapper ringt im Song mit Selbstzweifeln und bittet Anna-Maria um eine zweite Chance. Was steckt hinter den berührenden Zeilen und wie reagiert sie darauf?
Der Rapper Bushido hat nach Problemen in seiner Beziehung zu Ehefrau Anna-Maria Ferchichi in einem Coversong sehr persönliche Töne angeschlagen. „Du liebst mich nicht“, nennt sich das gerade erst veröffentlichte Lied, das im Original von Sabrina Setlur (1997) stammt und von Bushido umgeschrieben wurde. Der Text des 47-Jährigen geht unter die Haut: „Bitte lass uns reden und aufhören, zu kämpfen. Sag mir, denkst du wirklich dran, das Ganze zu beenden? Ich bin hier, nimm dir all die Zeit, die du brauchst. Gib uns eine Chance und gib mich nicht auf“, fleht Bushido darin.