Bushido: Rapper hat nach Umzug zum ersten Mal echte Freunde gefunden

Der Münchner Nobelvorort Grünwald ist seit neuestem das Zuhause von Bushido und seiner Familie. In ihrem Podcast geben der Rapper und seine Frau Einblicke in ihr Leben in Bayern.
Der Rapper Bushido hat nach dem Umzug seiner Familie in den Münchner Nobelvorort Grünwald laut eigenen Worten zum ersten Mal Freunde gefunden. „Ich habe eh nie großartig Freunde gehabt. Ich bin auch ein Typ, ich wollte auch nie Freunde haben“, sagte der 47-Jährige in seinem Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“.