Bushido: Private Kontakte von Polizisten zu Rapper schon früher bekannt

Das LKA wusste schon vor einem Jahr von privaten Kontakten zwischen Personenschützern und dem Rapper. Die Personenschützer wurden gemahnt – allerdings wohl vergeblich.
Die problematischen privaten Kontakte zwischen zwei Personenschützern der Berliner Polizei und dem Rapper Bushido sind dem Landeskriminalamt (LKA) schon früher als bisher bekanntgeworden. Die Leitung des LKA habe erstmals im Herbst 2024 durch die entsprechende Abteilungsleitung erfahren, dass zwei Polizeidienstkräfte des Personenschutzes „persönlichen Kontakt zu einer ehemaligen Schutzperson haben könnten“, antworteten Polizei und Senat auf eine Anfrage der AfD.