Bushido & Anna-Maria - Alle auf Tour: Doku fliegt nach einer Folge aus VOX-Programm

Rapper Bushido (46) ging im Jahr 2024 auf große Deutschland-Tournee. Doch die begleitende Doku zu seiner "König für immer"-Tour stieß im deutschen Free-TV jetzt auf überschaubares Zuschauerinteresse - und wurde von VOX nach nur einer Folge prompt gecancelt. Gegenüber der "Bild"-Zeitung gab eine Sprecherin des Privatsenders dafür "programmstrategische Gründe" an. Die Einschaltquoten dürften jedoch auch eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben.

"Hot oder Schrott" löst Bushido-Doku ab

Denn das Doku-Format "Bushido & Anna-Maria - Alle auf Tour" wollten am Dienstagabend um 23:20 Uhr lediglich 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei VOX verfolgen, wie das Medienmagazin "DWDL" berichtete. Das entspricht in der Zielgruppe lediglich einem Marktanteil von 1,4 Prozent. So traf der Sender VOX schon nach einer der sechs Episoden der Bushido-Doku die Entscheidung, das Format wieder aus dem Programm zu nehmen. In der kommenden Woche läuft auf dem Sendeplatz eine Wiederholung des Dauerbrenners "Hot oder Schrott - Die Allestester".

Lesen Sie auch

Allerdings könnte der Misserfolg von "Bushido & Anna-Maria - Alle auf Tour" auch damit zusammenhängen, dass das Doku-Programm bereits im vergangenen Juli beim Streamingdienst RTL+ zu sehen war, der wie VOX zu RTL gehört. Große Fans des deutschen Rappers, der mittlerweile bekanntermaßen in Dubai lebt, dürften hier schon eingeschaltet haben.

Darum geht es in der Bushido-Doku

"Bushido & Anna-Maria - Alle auf Tour" begleitet den Musiker und seine Familie auf seiner letztjährigen Deutschlandtour. So ziehen die Ferchichis etwa in den Tourbus des Musikers ein und versuchen auf dem beengten Platz zu leben, Bushido lässt sich tätowieren und tritt in Arenen sowie großen Hallen auf.

Seine "König für immer"-Tournee hatte Bushido eigentlich als seine letzte Konzertreise angekündigt. Kurz nach Abschluss gab er im Frühsommer 2024 jedoch bekannt, 2026 auf eine weitere, dieses Mal angeblich wirklich endgültige Tournee gehen zu wollen.