Ein unbekannter Mann soll eine 55-Jährige in Marbach am Neckar attackiert haben. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.









Ohne ersichtlichen Grund hat ein unbekannter Mann eine 55-Jährige am Mittwoch in Marbach (Kreis Ludwigsburg) ins Gesicht geschlagen. Die Frau hatte gegen 11.50 Uhr an der Haltestelle in der Schillerstraße auf den Omnibus gewartet, teilt die Polizei mit. Da das Opfer am Auge verletzt wurde, ermitteln die Beamten nun wegen Körperverletzung. Das Polizeirevier Marbach sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Es ist erreichbar unter der Rufnummer 07 144/90 00.