Ein Mann greift an einer Bushaltestelle in Ludwigsburg einen Teenager an. Als Passanten mit der Polizei drohen, macht sich der Angreifer davon.















Ludwigsburg - Ein Mann hat einen 16-Jährigen am Donnerstag an einer Bushaltestelle grundlos angegriffen und in den Schwitzkasten genommen. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, hatte der Angreifer gegen 18.30 Uhr zunächst ein Mädchen angesprochen, das ebenfalls an der Haltestelle in der Osterholzallee saß.

Aus heiterem Himmel ging der Mann dann auf den 16-Jährigen los und schlug ihm auch ins Gesicht. Eine 60-jährige Frau und ein 50-jähriger Mann, die gerade mit dem Auto vorbei kamen, hielten an und drohten dem Mann mit der Polizei. Daraufhin ließ er von dem Teenager ab und ging davon. Der Tatverdächtige ist etwa 1,80 Meter groß und zwischen 40 und 50 Jahren alt. Er trug eine Jeans, helle Schuhe und hatte einen Rucksack dabei. Außerdem soll er auffallend schlechte Zähne haben.