1 In einem Bus in Sindelfingen gab es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern während einer Busfahrt geriet laut Polizei außer Kontrolle. Dabei wurde ein 22-Jähriger verletzt. Die Polizei in Sindelfingen sucht nun Zeugen.

Sindelfingen - In der Buslinie 84, die zwischen Sindelfingen und Stuttgart fährt, gab es am Donnerstag eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Dabei wurde ein 22-Jähriger verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 22 Jahre alter Mann fühlte sich laut Polizei während der Busfahrt in Sindelfingen (Kreis Böblingen) durch den Lärm von drei jungen Männern belästigt. Er sprach die Unbekannten an und fragte sie, ob sie sich leiser verhalten könnten. Als der Bus gegen 22.45 Uhr die Haltestelle „Messehalle“ in der Mahdentalstraße in Sindelfingen erreichte, stand einer der drei jungen Männer auf und soll dem 22-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben.

Opfer musste ins Krankenhaus

Die beiden Begleiter hielten ihn schließlich wohl zurück und sie verließen danach zu dritt den Bus. Sie gingen wohl in Richtung Ernst-Barlach-Straße davon. Der Angegriffene alarmierte die Polizei. Er erlitt Verletzungen und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei Unbekannten dürften laut Polizeibericht etwa 18 Jahre alt sein. Einer wurde als etwa dicker beschrieben.

Zeugen melden sich bei der Polizei unter folgender Telefonnummer: 07031/6970.