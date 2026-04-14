Ein eher ungewöhnlicher Diebstahl: Ein norwegischer Teenager hat einen Linienbus gestohlen und ist damit bis nach Schweden gefahren. Erst nach etwa 200 Kilometern wurde er gestoppt.
Oslo - Ein 14-jähriger Norweger hat einen Linienbus aus einer Garage gestohlen und ist damit etwa 200 Kilometer weit bis nach Schweden gefahren. Das teilte die zuständige norwegische Polizei mit. Demnach hatte ein Transportunternehmen die Polizei am frühen Morgen kontaktiert, nachdem der Diebstahl bemerkt und der Bus dank Satellitenübertragung in Schweden geortet worden war.