Busbahnhof Ludwigsburg: Mehrere verletzte Passanten – Unbekannter sprüht im Streit mit Pfefferspray

Zwei Personen sind Montagnacht am Busbahnhof in Ludwigsburg aneinandergeraten. Der Streit wurde handgreiflich – und endete damit, dass einer der Kontrahenten zum Pfefferspray greift.

Mindestens vier Personen sind Montagnacht am Busbahnhof in Ludwigsburg verletzt worden, nachdem ein Unbekannter dort im Streit zum Pfefferspray gegriffen hatte. Wie die Polizei mitteilt, hatten mehrere Passanten gegen 23 Uhr den Notruf gewählt, da zwei Personen an einem Bussteig heftig in Streit geraten waren und handgreiflich wurden.

Vier Unbeteiligte erleiden Reizungen der Atemwege

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Unbekannten vor einem Bus lautstark aneinandergeraten. Der verbale Streit wurde gewalttätig – bis plötzlich einer der Streithähne ein Pfefferspray zückte und dieses in Richtung seines Kontrahenten sprühte. Durch den Reizstoff erlitten mindestens vier Unbeteiligte Reizungen der Atemwege.

Die beiden Unbekannten liefen anschließend davon, eine Fahndung führte nicht zur Identifizierung. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Telefon 0 71 41 / 18 53 53 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.