Busbahnhof in Marbach: Prügelei unter Männern – 57-Jährige wird beim Vorbeilaufen verletzt

1 Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Hinweise zu einer Prügelei am Busbahnhof geben können. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein Passant hatte am Montagabend den Notruf gewählt, nachdem er bei einem Discounter in Marbach (Kreis Ludwigsburg) eine verletzte Frau entdeckt hatte. Sie war wohl gut zwei Stunden zuvor am Busbahnhof geschlagen worden.











Eine Frau ist am Montagabend am Bahnhof in Marbach wohl im Vorbeilaufen von einer Gruppe streitenden Männer verletzt worden. Nun werden Zeugen gesucht, die dabei helfen können, Licht ins Dunkel zu bringen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Passant gegen 20.30 Uhr den Notruf gewählt, nachdem er am Lidl-Markt in der Rielingshäuser Straße eine verletzte Frau entdeckt hatte.