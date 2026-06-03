Seit dem 1. Juni sind Haltestellen in Baden-Württemberg per Gesetz rauchfreie Zonen. Noch wird dort allerdings häufig gequalmt. Und die Fahrgäste? Die sind geteilter Meinung.
Am Zentralen Omnibusbusbahnhof (ZOB) in Böblingen wartet ein Dutzend Fahrgäste auf den Bus. Während eine Jugendliche auf ihr Handy schaut, zieht wenige Meter weiter der Rauch einer Zigarette durch das Wartehäuschen. Seit dem 1. Juni soll damit allerdings eigentlich Schluss sein: Mit dem verschärften Nichtraucherschutzgesetz gilt in Baden-Württemberg nun auch an Bus- und Straßenbahnhaltestellen ein Rauchverbot. Auch E-Zigaretten, Vapes und E-Shishas sind verboten. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 500 Euro.