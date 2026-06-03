Seit dem 1. Juni sind Haltestellen in Baden-Württemberg per Gesetz rauchfreie Zonen. Noch wird dort allerdings häufig gequalmt. Und die Fahrgäste? Die sind geteilter Meinung.

Am Zentralen Omnibusbusbahnhof (ZOB) in Böblingen wartet ein Dutzend Fahrgäste auf den Bus. Während eine Jugendliche auf ihr Handy schaut, zieht wenige Meter weiter der Rauch einer Zigarette durch das Wartehäuschen. Seit dem 1. Juni soll damit allerdings eigentlich Schluss sein: Mit dem verschärften Nichtraucherschutzgesetz gilt in Baden-Württemberg nun auch an Bus- und Straßenbahnhaltestellen ein Rauchverbot. Auch E-Zigaretten, Vapes und E-Shishas sind verboten. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 500 Euro.

Das Rauchverbot gilt an allen Bereichen der Haltestellen – aber insbesondere dort, wo sich Fahrgäste aufhalten und warten. Eine genauere Definition der rauchfreien Zone gibt es nicht. Das Ziel des neuen Gesetzes ist es, Passanten vor Passivrauch zu schützen, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und die Wartebereiche sauberer zu halten. Doch wie kommt die neue Regelung bei den Menschen in Böblingen an?

Vom 1. Juni an ist Rauchen an Bushaltestellen verboten. Foto: dpa/Symbolbild

„Mich stört der Rauch schon, wenn ich mit meinen Kindern auf den Bus warte. Ich finde die neue Regelung gut“, sagt eine junge Mutter am Böblinger ZOB. „Auch für Asthmatiker oder andere Atemwegserkrankte“, fügt sie hinzu.

Ein paar Meter weiter sieht das ein Raucher anders. „Wenn ich niemanden belästige, verstehe ich das Verbot nicht. Ich muss ja nicht direkt im Wartehäuschen rauchen. Wenn man ein paar Meter weiter weg geht, reicht das doch“, findet er. „Mich stört weniger der Rauch als die ganzen Zigarettenkippen überall“, betont eine Seniorin und zeigt auf den Boden.

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Das Ordnungsamt setzt auf Aufklärung

Die Stadt Böblingen begrüßt die Einführung des Rauchverbots an Bushaltestellen. „Der Schutz der Gesundheit ist immer positiv zu bewerten“, teilt ein Sprecher der Stadt mit. Für die Überwachung des Verbots und die Ahndung von Verstößen sind die Ortspolizeibehörden zuständig. Kontrollen sollen zunächst im Rahmen regulärer Streifentätigkeiten erfolgen. In der Anfangsphase setzt das Ordnungsamt jedoch vor allem auf Aufklärung: Wer gegen das Verbot verstößt, soll zunächst mündlich verwarnt werden, um die Bevölkerung für die neue Regelung zu sensibilisieren.

Langfristig rechnet das Ordnungsamt mit einem erhöhten Kontrollaufwand, da es sich um einen neuen Tatbestand handele. Als Herausforderung nennt die Behörde die bislang fehlende räumliche Konkretisierung des Verbots. Demnach ist derzeit noch nicht eindeutig festgelegt, welcher Bereich einer Bushaltestelle genau als rauchfreie Zone gelten soll - eine Frage, die in der Praxis für Diskussionen sorgen könnte.

Verbotspiktogramme werden noch angebracht

Am Böblinger ZOB sieht man aktuell noch einige Menschen rauchen. Die Aschenbecher, die sich zwischen den Bussteigen befinden, sollen aber in den kommenden Wochen abgebaut werden, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Wohl die wenigsten Fahrgäste wissen anscheinend um die neue Rechtslage und Schilder, die auf das Rauchverbot hinweisen könnten, fehlen noch. Die Verbotspiktogramme sollen erst nach und nach an den jeweiligen Haltestellen angebracht werden, heißt es von Seiten des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS), zu dem auch der Landkreis Böblingen gehört.

„Ich finde die Regel okay, aber kontrollieren wird das doch sowieso niemand“, sagt ein junger Mann, der in einem Wartehäuschen auf der Bank sitzt. Ob das neue Rauchverbot den Alltag an den Böblinger Bushaltestellen tatsächlich verändert, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Gesprächsstoff liefert die neue Regelung schon jetzt.