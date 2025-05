Bus von Aldingen nach Markgröningen: Pfefferspray im Bus versprüht – Busfahrer wird ins Gesicht getroffen

1 Das Pfefferspray wurde versprüht, als der Bus gerade an einer Haltestelle stand. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Eine Gruppe Fahrgäste ist in einem Bus der Linie 533 in Ludwigsburg in Streit geraten. Der Busfahrer will schlichten – wird hierbei allerdings durch Pfefferspray verletzt.











Mehrere Fahrgäste sind am Donnerstag in einem Linienbus in Ludwigsburg in Streit geraten. Hierbei wurde auch Pfefferspray versprüht, welches den Busfahrer ins Gesicht traf, der versucht hatte einzugreifen. Wie die Polizei mitteilt, war der Streit kurz vor 18.50 Uhr in der Linie 533 ausgebrochen, woraufhin der 33-jährige Fahrer an der Haltestelle Aldinger Straße stoppte und zu der Personengruppe ging, um den Streit zu schlichten.