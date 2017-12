Stuttgart SSB bleiben für Bus und Bahn zuständig

Von Thomas Braun 14. Dezember 2017 - 18:35 Uhr

Die SSB sorgen bis 2040 für den Transport im öffentlichen Nahverkehr. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG bleiben bis zum Jahr 2040 zuständig für Busse und Bahnen in Stuttgart. Fast alle Stadträte stimmten am Donnerstag der Direktvergabe der Dienstleistungen an das städtische Tochterunternehmen zu.

Stuttgart - Mit übergroßer Mehrheit hat der Gemeinderat am Donnerstagabend die Direktvergabe der Verkehrsleistungen im ÖPNV an die städtische Tochter Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) beschlossen. Lediglich der Einzelstadtrat Ralph Schertlen votierte dagegen. Der Beschluss bedeutet, dass die SSB bis zum Jahr 2040 wie bisher allein für die Dienstleistungen im öffentlichen Nahverkehr zuständig sind und die Stadt auf die Ausgestaltung des Angebots direkten Einfluss nehmen kann.

Die Stadt hatte zuvor mit der Bekanntmachung der Direktvergabe im Amtsblatt der EU die dafür gesetzten formalen Voraussetzungen erfüllt. Bis zum Ablauf der darin gesetzten Frist hatte kein privater Bewerber Interesse an einer Übernahme der ÖPNV-Dienstleistungen signalisiert. Der neue Vertrag tritt ab 2019 in Kraft.

Während Sprecher aller Fraktionen den Beschluss rechtfertigten, kritisierte derStadtist Schertlenunter anderem die Länge der Vertragslaufzeit. Er hätte es gerne gesehen, wenn sich die SSB einem Wettbewerb hätten stellen müssen. Der Ingenieur bemängelte zudem, dass die SSB bei modernen Mobilitätstechnologien im Rückstand seien. Andere Kommunen in der Republik seien sehr viel weiter. Dem widersprachen sowohl der zuständige Finanzbürgermeister Michael Föll (CDU) als auch Grünen-Stadtrat Jochen Stopper. „Ihre Ausführungen sind leider von wenig Sachkenntnis getrübt“, beschied Stopper dem Kollegen. Föll betonte, es habe sich kein Mitbewerber gemeldet.