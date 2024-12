Bus und Bahn: Wie lange geht der Streik noch?

1 Gewerkschaft und Arbeitgeber streiten um mehr Geld für die Beschäftigten bei Bus- und Bahnunternehmen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Seit Montag werden Busse und Bahnen in Teilen von Baden-Württemberg bestreikt. Auch am Mittwoch geht es weiter. Wie lange geht der Ausstand noch?











Seit Montag wird in Teilen Baden-Württembergs der öffentliche Nahverkehr bestreikt. Die Beschäftigten von SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH) und AVG (Albtal-Verkehrs-Gesellschaft) sind auch am Mittwoch noch einmal aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Der Streik endet an diesem Mittwoch, 4. Dezember. Am Donnerstag kehren die Tarifparteien zurück an den Verhandlungstisch.