Das Landesverkehrsministerium hat die Stimmung im Nahverkehr in Baden-Württemberg abgefragt. Einige Ergebnisse sind überraschend – und einige ein bisschen skurril.
Wie fühlen sich die Fahrgäste im Land in Bus und Bahn? Zur Beantwortung dieser Frage hat das Landesverkehrsministerium in eine Online-Umfrage für seine Landesmarke bwegt investiert, die differenziert nach Landkreisen und kreisfreien Städten nach teils so ungewöhnlichen Dingen gefragt hat wie: „Hat Ihnen ein anderer Fahrgast schon einmal ein Kompliment gemacht?“