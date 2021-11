Bus und Bahn in Baden-Württemberg

1 14 Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg beteiligen sich an der Umtauschaktion: Führerschein gegen ÖPNV-Ticket. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Autofahrer ab 65 Jahren dürfen ihren Führerschein bald gegen ein kostenloses Jahresticket für öffentliche Verkehrsmittel tauschen. Doch nicht alle Verkehrsverbünde im Land machen mit.















Stuttgart - Autofahrer ab 65 können in vielen Regionen des Landes ihren Führerschein bald für ein Jahr gegen ein kostenloses Jahresticket des öffentlichen Personennahverkehrs eintauschen. Das Ministerium für Verkehr habe mit vielen Verkehrsverbünden des Landes einen entsprechenden Kooperationsvertrag geschlossen, kündigte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montag an.

Damit sollen ältere Menschen in Busse und Bahnen gelockt und der Verkehr sicherer gemacht werden. Über ein Drittel der im Straßenverkehr tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmer seien 65 Jahre und älter, sagte Hermann. Sie trügen als Fahrer zudem in mehr als zwei von drei Fällen der Unfälle die Hauptschuld.

Das Angebot soll ab Dezember in 14 Verkehrsverbünden gelten. Bedingung für den Tausch sei der Erstwohnsitz im Gebiet des Verkehrsverbunds.