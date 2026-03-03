6,4 Millionen Nutzer gab es 2023 zum Start des Deutschlandtickets, trotz zweier Preiserhöhungen sind es heute mehr als 14 Millionen. Die Linkspartei fordert deutlich geringere Preise.
Das Deutschlandticket, das im Mai 2025 eingeführt deutschlandweit in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs gültige Abonnement, erfreut sich auch knapp drei Jahre nach dem Verkaufsstart großer Beliebtheit. Das geht aus detaillierten Angaben der Bundesregierung auf eine Anfrage des Stuttgarter Bundestagsabgeordneten Luigi Pantisano (Die Linke) hervor, die unserer Redaktion vorliegen.