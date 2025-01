Bus-Streik Stuttgart und Region: Wo fahren keine Busse?

Warnstreiks bei Bussen am Dienstag und Mittwoch in Stuttgart und Region

1 Ab Dienstag müssen sich Pendler auf Warnstreiks im Busverkehr einstellen. (Symbolbild) Foto: dpa/Benjamin Beytekin

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu Warnstreiks bei privaten Omnibusunternehmen auf. Zahlreiche Städte und Regionen in Baden-Württemberg sind betroffen – auch im Großraum Stuttgart und der Region. Worauf müssen sich die Fahrgäste einstellen?











Link kopiert



Die Busfahrerinnen und Busfahrer in Baden-Württemberg streiken wieder. Im Busverkehr kann es an diesem Dienstag (21. Januar) und Mittwoch (22. Januar) zu Einschränkungen kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem zweitägigen Warnstreik im privaten Omnibusgewerbe in über 30 Betrieben aufgerufen. Es ist der zweite Streik in diesem Jahr. In der zweiten Januar-Woche hatten Tausende Beschäftigte die Arbeit niedergelegt.