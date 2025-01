Bus-Streik in Stuttgart und der Region

1 Auch in Stuttgart wird an diesem Donnerstag gestreikt (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Weg zur Arbeit oder zur Schule dürfte für viele Menschen in Stuttgart und der Region an diesem Donnerstag aufwendiger sein – im Busverkehr wird gestreikt. Welche Linien sind betroffen?











Link kopiert



Der Bus-Verkehr in Stuttgart und der Region sowie weiteren Teilen von Baden-Württemberg ist an diesem Donnerstag, 9. Januar, sowie am Freitag, 10. Januar, massiv beeinträchtigt. Grund ist ein Streik im privaten Omnibusgewerbe, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat.