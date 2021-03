4 Am Montagabend landete dieser Linienbus in Aidlingen fernab der Straße und kam nicht mehr los vom erdigen Untergrund Foto: SDMG/Dettenmeyer

In Aidlingen rutscht ein Bus von der Straße und steckt anschließend fest. Verletzt bei dem Unfall wurde keiner der Bus-Insassen.

Aidlingen - Vermutlich weil er wohl zu weit ausgeholt hat beim Wenden, kam ein Linienbus am Montagabend gegen 17.30 Uhr in der Schafhausener Straße in Aidlingen von der Fahrbahn ab und fuhr sich auf dem erdigen Untergrund fest. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich einige Fahrgäste noch im Bus, verletzt wurde laut Polizeibericht aber niemand. Ein Unternehmen zur Bergung des verunglückten Busses wurde angefordert. Berichte über Schäden sind bislang nicht bekannt.