Bus rammt Auto gegen Hauswand – Bewohner fiel „Kaffeetasse aus der Hand

17 An der Unfallstelle entstand ein Trümmerfeld. Foto: Andreas Rosar

Bei einem Linienbusunfall in Kirchheim unter Teck wurden am Freitagmorgen fünf Personen leicht verletzt. Der Busfahrer hatte eine rote Ampel überfahren, dann krachte der Bus gegen zwei Hauswände.











Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) sind am Freitag gegen 8.40 Uhr nach Polizeiangaben fünf Personen leicht verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge überfuhr der 60-jährige Busfahrer offenbar infolge eines Sekundenschlafs eine rote Ampel in der Alleenstraße Richtung Plochinger Straße. Der Bus prallte anschließend gegen die Hauswände zweier Gebäude auf der rechten Seite und gegen das Heck eines zwischen den Häusern geparkten Autos. Dabei wurde auch eine Straßenlaterne umgeworfen. Die Fensterscheiben einer italienischen Bar im Erdgeschoss eines der Häuser zersplitterten. Dadurch wurde eine Person in der Bar leicht verletzt. Auch der Busfahrer sowie zwei Kinder und ein erwachsender Fahrgast aus dem mit insgesamt zehn Personen besetzten Linienbus erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Bus und das geparkte Auto mussten abgeschleppt werden.