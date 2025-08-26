Ein Sandsturm hat das legendäre Burning Man Festival in Nevada ins Chaos gestürzt: Zelte wurden zerstört, Installationen beschädigt, die Sicht lag zeitweise bei null. Schon 2023 hatte das Wüstenfestival unter extremen Regenfällen gelitten.
Ein heftiger Sandsturm hat kurz vor Beginn des diesjährigen Burning Man Festivals in der Black Rock Desert (Nevada, USA) für Chaos gesorgt. Windböen von bis zu 70–80 km/h fegten am Samstag über das Gelände, wirbelten massenhaft Staub auf und zerstörten zahlreiche Zelte sowie provisorische Lager. Auch einige der imposanten Kunstinstallationen, die das Festival weltweit bekannt gemacht haben, wurden beschädigt. Augenzeugen berichteten von umherfliegenden Gegenständen – darunter Metallstangen –, die sogar Verletzte zur Folge gehabt haben sollen.