Beim diesjährigen Burning-Man-Festival im US-Bundesstaat Nevada ist ein Mann tot aufgefunden worden. Die Polizei hat eine Mordermittlung eingeleitet.
Nach Angaben des Sheriff’s Office von Pershing County entdeckte ein Festivalbesucher am Samstagabend gegen 21.15 Uhr Ortszeit einen leblosen Mann und alarmierte einen Streifenbeamten. Der Mann habe „offensichtlich tot in einer Blutlache“ gelegen. Der Fund ereignete sich nahezu zeitgleich mit der Verbrennung der monumentalen Holzfigur, die traditionell den Höhepunkt der Veranstaltung darstellt.