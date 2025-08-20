In der Wüste Nevadas entsteht jedes Jahr eine Stadt aus dem Nichts: Black Rock City. Zehntausende Menschen reisen zum Burning Man, um Kunst zu schaffen, Visionen zu teilen und sich selbst neu zu erfinden.
Wer das Burning Man Festival beschreibt, greift schnell zu Superlativen. Einmal im Jahr entsteht in der Black Rock Desert im US-Bundesstaat Nevada eine Stadt, die sonst nicht existiert. Rund 75.000 Menschen reisen an, um neun Tage lang gemeinsam zu leben, Kunst zu schaffen und sich selbst auszudrücken. Am Ende wird die Siedlung, Black Rock City genannt, vollständig wieder abgebaut. Keine Spuren sollen bleiben – erst recht kein Abfall.