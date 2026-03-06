Burlesque-Star im Playboy-Interview: Dita Von Teese eine Antifeministin? Ein unsinniger Vorwurf

Dita Von Teese hat maßgeblich am Comeback der Burlesque-Szene beigetragen. Nicht selten sei ihr deswegen Antifeminismus vorgeworfen worden, wie sie in der deutschen Ausgabe des "Playboy" verrät.
Fällt der Begriff New Burlesque, so fällt umgehend auch der Name Dita Von Teese (53). Die US-amerikanische Tänzerin und Unternehmerin gilt als wichtigste Vertreterin der Wiederauferstehung der speziell in den USA der 30er Jahre verbreiteten erotischen Tanzform. Weil dabei die Sinnlichkeit des weiblichen Körpers im Mittelpunkt steht, sei sie zu Beginn ihrer Karriere von manchen Menschen als Antifeministin wahrgenommen und gebrandmarkt worden. Doch das habe sie "immer für einen unsinnigen Vorwurf gehalten", sagt Von Teese in der deutschen Ausgabe des "Playboy".