1 Celine Flad aus Burladingen wollte über die Semesterferien in die USA reisen. Am Flughafen in New Jersey wurde sie jedoch in Gewahrsam genommen. Foto: Privat

Weshalb der 22-jährigen Studentin aus Burladingen die Einreise in die USA verwehrt wurde, weiß Celine Flad bis heute nicht. Was die Flughafenpolizei in New Jersey und das Auswärtige Amt dazu sagen.











Link kopiert



24 Stunden lang war Celine Flad aus Burladingen in den USA am Flughafen Newark im Bundesstaat New Jersey in Gewahrsam. Warum ihr die Einreise verwehrt blieb, wurde der 22-jährigen Burladingerin nicht mitgeteilt.