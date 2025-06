Ein Jugendlicher hat in Burladingen (Zollernalbkreis) mit seinem Kleinkraftrad ein Kind erfasst und ist davongerannt. Das dreijährige Mädchen kam schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen am Dienstagabend von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße gelaufen und dort von dem Roller des 15-Jährigen erfasst worden. Der Jugendliche hatte nach dem Zusammenstoß seine Maschine und den Helm an der Unfallstelle gelassen und wurde noch am Abend identifiziert.

Der Roller hatte kein gültiges Versicherungskennzeichen und wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht.