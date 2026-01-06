Ein Familienvater findet seine Frau und seinen Sohn reglos in der Wohnung. Wie ein technischer Defekt an der Heizung in einem Haus beinahe zur Katastrophe führte.
Eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in einem Wohnhaus in Burladingen (Zollernalbkreis) hat mehrere Menschen in große Gefahr gebracht. Eine Frau und ihr elfjähriger Sohn wurden am Dienstagmorgen bewusstlos in ihren Schlafzimmern gefunden, wie die Polizei mitteilte. Ebenso wie drei weitere Bewohner seien sie in Krankenhäuser gebracht worden.