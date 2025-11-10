Burladingen im Ostalbkreis: Prozess um versuchten Mord - Brüder streiten Vorwürfe ab

Ein Streit auf einer Baustelle eskaliert brutal: Zwei Brüder sollen mit einem Auto auf Bauarbeiter zugefahren und mit Wagenheber und Feuerlöscher auf sie eingeschlagen haben.
Zwei Brüder haben vor dem Landgericht Hechingen einen brutalen Angriff mit Auto und Werkzeug auf zwei Bauarbeiter abgestritten. Die beiden 22 und 21 Jahre alten Brüder stehen wegen versuchten Mordes vor Gericht. Der Ältere schilderte zum Auftakt des Prozesses, er sei am 24. Juni an der Baustelle in Burladingen (Zollernalbkreis) von einem der Bauarbeiter plötzlich aus dem Wagen gezerrt und geschlagen worden. Auch sein Bruder erzählte, von den Bauarbeitern getreten und geschlagen worden zu sein.